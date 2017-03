La respuesta de Lilian Tintori a Rafael Correa tras el impedimento de entrada a Ecuador

La esposa del preso político venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori aseguró mediante su cuenta de Twitter que las autoridades de migración ecuatoriana no le permitieron ingresar a Ecuador.

Según Tintori, esta acción se tomó por orden del presidente Rafael Correa.

“El presidente Rafael Correa está haciendo lo mismo que hace Nicolás Maduro, está violando los derechos humanos de los ciudadanos”, expresó la esposa de López.

Al llegar a inmigración me retuvieron el pasaporte y me dijeron que por órdenes de @MashiRafael no podía entrar a Ecuador #DDHH

— Lilian Tintori (@liliantintori) 15 de marzo de 2017