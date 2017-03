Luchador reta a una chica y termina sin conocimiento

Comparte 0 Comparte 0

Durante un entrenamiento no profesional de jiu-jitsu un luchador retó a una mujer sin saber cómo iba a terminar la historia.

La chica aceptó el reto y entró al octágono para enfrentarse al luchador que estaba muy confiado de ganar a su contrincante.

Durante la lucha, la mujer logra cerrar una llave con la que sometió al retador, pero el orgullo del hombre llevó las cosas a tal punto que el video se volvió viral.

No es raro que las mujeres superen a los hombres en etapas que antes se pensaba que eran exclusivas del género masculino, pero esta vez se sumó el orgullo del luchador que no le permitió rendirse ante su opositora, lo que llevó a que perdiera, no solo la pelea, sino también el conocimiento.

El video se convirtió en una sensación en las redes a propósito de la semana en la que se celebra el día internacional de la mujer.

