Manchester United venció a Rostov en la Europa League

Con un poco de magia y algo de susto, el Manchester United derrotó a Rostov de Rusia por los octavos de final de la Europa League.

El encuentro se disputó en el estadio Old Trafford con la presencia de dos ecuatorianos en cancha: Antonio Valencia y Cristian Noboa, respectivamente.

Sin duda alguna fue un partido disputado en media cancha, y ahí fue cuando los ecuatorianos brillaron por su despliegue. Noboa por el centro del campo y Valencia siendo un dolor de cabeza por la banda derecha.

El cotejo finalmente se resolvió a favor de los locales gracias a una genialidad de Zlatan Ibrahimovic al ceder un pase de taco a Juan Mata, para enviar el esférico a las redes.

Sobre el final, Sergio Romero ahogó el grito de gol de Noboa tras una ejecución de tiro libre. Este pudo ser empate pero no llegó.

Así, los diablos rojos avanzan a los cuartos de final de la competencia europea.

Como dato adicional, el ecuatoriano Valencia fue nominado por en las redes oficiales del club entre los tres jugadores más destacados del partido, junto a Sergio Romero y Juan Mata.

