Marlon “Chito” Vera derrota por KO a Brad Pickett

El ecuatoriano Marlon “Chito” Vera logró una impresionante victoria en la noche de UFC 107 en Londres, Inglaterra.

Vera acabó con su rival, Brad Pickett, luego de propinar una contundente patada de zurda en el rostro y dos golpes más en el tercer round.

Luego de su triunfo, Vera dio sus palabras de agradecimiento a Latinoamérica y dejó claro que va a demostrar que un ecuatoriano puede llegar a ser el número uno sobre el ring.

OHHHHHH THAT'S IT! @ChitoVeraUFC spoils Pickett's finale and gets the head kick KO! #UFCLondon on @UFCFightPass NOW! pic.twitter.com/f8XcslXu9Q

— UFC (@ufc) March 18, 2017