Manchester United ya tiene rival en la Europa League

Este viernes se sortearon los partidos de los cuartos de final por la Europa League.

Manchester United, de Antonio Valencia, será rival del equipo belga Royal Sporting Club Anderlecht.

El partido de ida se jugará el 13 de abril en el estadio Constant Vanden Stock, a las 14:05, mientras que el cotejo de vuelta será el 20 del mismo mes en el mítico Old Trafford, a la misma hora.

Así quedaron los partidos por los cuartos de final de la Europa League.

The official result of the #UELdraw… pic.twitter.com/0HJacqyLWX

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 17 de marzo de 2017