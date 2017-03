Octavio Zambrano y el reto como nuevo DT de Canadá

Hoy comienza la era de Octavio Zambrano, director técnico ecuatoriano que asume como estratega de Canadá.

El nuevo director técnico de la selección de fútbol de Norte América fue presentado este viernes y ocupará el lugar dejado por Benito Floro.

El entrenador ecuatoriano será el nuevo encargado de la selección y de todas las selecciones juveniles masculinas.

“Estoy muy emocionado, este es sin duda el punto cumbre de mi carrera”, dijo Zambrano durante la rueda de prensa de su presentación.

Un gran proyecto

Puesto que la responsabilidad de Zambrano no es únicamente con la selección mayor, sino con todas las categorías menores, Canadá busca construir una estructura sólida del fútbol en ese país.

“Quiero agradecer a Canada Soccer por esta increíble oportunidad para liderar el programa de la selección masculina y alinear la fuerte y profunda base de talento que existe de costa a costa”, señaló el nuevo DT.

Zambrano, de 59 años, ha sido técnico en Estados Unidos, en los primeros años de la MLS, en los años 90. Fue uno de los técnicos más ganadores de la liga.

Pasó por Moldavia y Hungría, Colombia (Deportivo Pereira), El Nacional y Delfín en Ecuador.

Como parte de su cuerpo técnico estarán su asistente Javier Livia y el preparador físico Norberto Salamanca.

Zambrano viajará a Escocia, donde Canadá enfrentará a esa selección el próximo 22 de marzo, en un amistoso parte de la fecha FIFA.

Su debut en casa será el próximo 13 de junio, en el Stade Saputo de Montreal, donde Canadá enfrentará en un amistoso a Curazao, como preparación para la Gold Cup. / Canada Soccer

