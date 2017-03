Patriots da la “Bienvenida al Club” a Barcelona

De fútbol americano a fútbol, o de “Football” a “Soccer”, la histórica remontada del FC Barcelona ante PSG, en la Champions League, sigue dando qué hablar.

Y es que algo similar ocurrió en la NFL, cuando los Patriots de New England, equipo de la NFL remontó un marcador adverso en el Súper Tazón, ante los Falcons de Atlanta.

Así, el combinado de la NFL ha dado una cálida bienvenida a los catalanes, a un club que, desde hoy, integran los equipos que logran remontadas imposibles.

Claro está, los españoles no tardaron en agradecer el gesto.

Welcome to the comeback club!

Thanks, @Patriots! It's great to have friends who are so inspiring!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 de marzo de 2017