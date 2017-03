Se retoman los trabajos en Ciudad Bicentenerio

Comparte 2 Comparte 0

Las construcciones de vivienda social en Ciudad Bicentenario avanzan a paso firme. La mañana del miércoles 15 de marzo, Álvaro Orellana, Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV) realizó un recorrido de obra por la manzana 22 y el parque Central de Ciudad Bicentenario, que inició su proceso constructivo el pasado 3 de marzo.

El parque tendrá áreas comunales para grandes y pequeños, zona de juegos infantiles, un espacio destinado para un gimnasio biosaludable, caminerías, superficies de áreas verdes y plazas de encuentro. En estos espacios, los habitantes de Ciudad Bicentenario podrán realizar actividades de recreación y ocio. El proyecto pretende generar lazos de compañerismo y confraternidad entre los vecinos.

La manzana 22 fue recontratada e inició sus trabajos de obra el pasado 6 de febrero. El porcentaje de ejecución es del 10,98%, en trabajos como mampostería, estructura de los edificios y de las viviendas de dos pisos, redes de instalación sanitaria. La entrega definitiva de la manzana está planificada para noviembre de este año, lo que indica que desde ese mes, los beneficiarios que hayan cumplido con sus responsabilidades de pago tendrán su casa propia. La manzana 22 contará con 114 viviendas y 78 estacionamientos.

Hoy por hoy, las manzanas 17, 23, 24 y 30 se encuentran construidas en su totalidad. Se hace un llamado a los beneficiarios de estas manzanas a acercarse a la empresa para gestionar sus responsabilidades financieras y recibir asesoramiento en temas de escrituración. Por otro lado, las manzanas 25, 26, 27 están en proceso constructivo con un avance de ejecución mayor al 85%.

Respecto a la manzana 29, el Municipio de Quito cuenta con fondos del gobierno central para la consecusión de sus obras, hasta el momento estos dineros no han sido remitidos la municipalidad, razón por la cual no se puede continuar con la terminación de la obra mientras no exista la transferencia de estos recursos. El momento en que se cuente con estos recursos la Empresa Metropolitana de Hábtiat y Vivienda realizará el proceso de contratación pública en cumplimiento a los acuerdos mantenidos.

Desde el 2014, la Alcaldía de Quito y la EPMHV se encuentran trabajando en dar solución a los problemas jurídicos, técnicos, económicos y constructivos con los que se recibió el proyecto. Gracias a la participación de los ciudadanos y de la Alcaldía de Quito las obras en el proyecto de vivienda social Ciudad Bicentenario avanzan a paso firme. / Noticias Quito