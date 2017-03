Séptima fecha del Campeonato Ecuatoriano de fútbol: Árbitros y horarios

Comparte 2 Comparte 0

Desde este viernes se juega la séptima fecha del Campeonato Ecuatoriano de fútbol 2017, de la primera A.

A continuación la programación:

PARTIDO FECHA CIUDAD ESTADIO HORA ÁRBITRO River Ecuador Fuerza Amarilla 17-03-2017 Guayaquil Christian Benítez

15:00 José Luis Espinel Delfín Macará 17-03-2017 Manta Jocay

16:00 Roddy Zambrano

U. Católica Ind. del Valle 17-03-2017 Quito

Olímpico Atahualpa 19:30 Daniel Salazar

Clan Juvenil Nacional 18-03-2017 Sangolquí Rumiñahui

15:30 Guillermo Guerrero Emelec Dep. Cuenca —– Guayaquil Capwell

—– —– Liga de Quito Barcelona —– Quito Casa Blanca —– —–



Los partidos de Emelec vs Dep. Cuenca y Liga de Quito vs Barcelona SC, no se disputarán esta fecha debido a la participación de los equipos, de la ciudad de Guayaquil, en Copa Libertadores.