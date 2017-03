Trump: “Corea del Norte se está portando muy mal”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recriminó hoy a Corea del Norte por “comportarse muy mal” y a China por hacer “poco” para frenar al régimen norcoreano.

“Corea del Norte se está portando muy mal. Ellos han estado ‘jugando’ con Estados Unidos durante años. ¡China ha hecho poco para ayudar!”, dijo Trump en la red social Twitter.

North Korea is behaving very badly. They have been “playing” the United States for years. China has done little to help!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de marzo de 2017