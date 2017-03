Una mujer china asombra al mundo con una deformidad en el interior de sus ojos

Una mujer china llegó hasta el oftalmólogo para tratarse un malestar en sus ojos que le causaba comezón y lagrimeo constante.

El especialista quedó perplejo con lo que vio en los ojos de su paciente, pero no advirtió si la molestia de la mujer se debía a la deformación que encontró en sus ojos.

Según el portal RT, “La directora de la Asociación Americana de Optometría, Andrea Thau, ha explicado que ya había visto a personas con alteraciones similares, aunque ha reconocido que nunca había visto un caso tan destacado”.

Según el portal RT, ” Hasta el momento, los especialistas desconocen el origen de esta variación, pero sí saben que se trata de una característica innata que no supone ningún peligro para la salud”.

Peering into the eyes of a 37-year old woman in China, doctors were surprised to see a raised, rippled ring… https://t.co/PGLn1MXfyV

— wtfiscrackin (@wtfiscrackin) March 16, 2017