Wikileaks publica documentos presuntamente de la CIA

Comparte 1 Comparte 0

El portal WikiLeaks publicó el martes miles de documentos presuntamente pertenecientes al Centro de Ciberinteligencia de la CIA, que incluye millones de líneas de código, que según afirma el sitio, representan “la capacidad entera de hackeo de la CIA”.

The Associated Press no pudo autenticar de inmediato los documentos y la CIA no respondió a los pedidos de declaraciones. WikiLeaks tiene una larga trayectoria en la revelación de documentos secretos del gobierno.

Un especialista que examinó los documentos, Jake Williams, fundador de Rendition Infosec, dijo a la AP que parecían auténticos.

Si resultan auténticos, su revelación significará un nuevo golpe catastrófico para la inteligencia estadounidense por parte de WikiLeaks y sus aliados, que han humillado reiteradamente a Washington con la publicación de documentos confidenciales.

Wikileaks dijo que por medio de la filtración de documentos, bautizada como “Vault 7”, pudo conseguir de la CIA miles de sistemas de hackeo, troyanos, virus y otros programas de ataque para intervenir comunicaciones de los iPhones de Apple, Android de Google, Windows Microsoft e incluso los televisores Samsung que pueden ser convertidos en micrófonos encubiertos.

“Estas técnicas permiten a la CIA obviar la codificación de WhatsApp, Signal, Telegram, Wiebo, Confide y Cloackman al hackear los teléfonos inteligentes que intervienen antes de recolectar audio y tráfico de mensajes cifrados”, dice el sitio.

“Se trata de la mayor publicación de documentos confidenciales de esta agencia”, agregan en un comunicado.

El sitio acusó a la CIA de crear su “propia NSA” pero sin tener que responder a nadie.

Wikileaks fue fundado por el australiano Julian Assange quien permanece desde hace casi 5 años recluido en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugia de un pedido de extradición a Suecia donde enfrenta acusaciones de asalto sexual. / VOA