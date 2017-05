Antonio Valencia elegido el ‘Mejor jugador del año’ en el Manchester United

El orgullo ecuatoriano Luis Antonio Valencia nuevamente deja en alto el nombre del Ecuador desde su posición en el Manchester United.

El jugador que en esta temporada se alzó con el título como el mejor jugador del Manchester en varios meses, ahora lo consolida como el Mejor Jugador de toda la temporada.

El anuncio lo hizo el propio club en su cuenta oficial de Twitter, donde destacó al jugador como el “más sólido en la parte trasera” y por ello acreedor del reconocimiento por todos sus compañeros.

Consistently solid at the back – here’s why @Anto_V25 was named Players’ Player of the Year… #MUFCPOTY pic.twitter.com/xU9GrA7dNn

— Manchester United (@ManUtd) 18 de mayo de 2017