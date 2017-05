Critican a Donald Trump por mensaje en el Museo del Holocausto

Miles de personas alrededor del mundo han expresado su descontento por el mensaje que dejó Donald Trump en el Museo del Holocausto, en Jerusalén.

“Es un gran honor estar aquí con todos mis amigos — ¡qué increíble, nunca lo olvidaré!”, escribió el presiente de Estados Unidos en Yad Vashem.

Más allá de haber cumplido con la tradición de otros presidentes estadounidenses al dejar unas palabras en el libro de los recuerdos del museo, las críticas llovieron tras compararlo con lo que escribió su predecesor.

En 2008, Barack Obama visitó el lugar y escribió: “Me siento agradecido a Yad Vashem y sus responsables por su extraordinaria institución. En un tiempo de gran peligro y promesas, guerra y progreso, estamos bendecidos por tener un recuerdo tan poderoso de la capacidad humana de crear tanto mal, pero también de nuestra capacidad para levantarnos y sobrepasar una tragedia y reconstruir nuestro mundo. Que aquí vengan nuestros hijos y aprendan la historia, para que ellos puedan unirse a nosotros y proclamar ‘nunca más’. Y recordemos a aquellos que nos dejaron, no solo como víctimas, si no también como individuos que tuvieron esperanza, amaron, y soñaron como nosotros, y que se han convertido en símbolos del espíritu humano”.

Clara diferencia de criterios entre uno y otro. Por cierto, Trump ha reconocido que no es un asiduo lector de libros.

Trump, Obama notes left at Yad Vashem, Israel's memorial for the Holocaust.

This makes me sad. pic.twitter.com/QgOpILPyeQ

— ian bremmer (@ianbremmer) May 23, 2017