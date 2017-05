Desenmascaran a falsa indigente que tenía un auto último modelo

Comparte 0 Comparte 1

Esperaba que los semáforos se pusieran en rojo y se abalanzaba sobre los conductores. Les mostraba un cartel en el que se describía como una indigente que vivía en la calle y que no tenía dinero para comer. Así conseguía algunas monedas.

Cuando culminaba su jornada de “trabajo”, la mujer se cambiaba la ropa andrajosa y se subía a su Fiat 500X Easy modelo 2016. Así volvía cómodamente hasta su casa.

Tan buenos rendimientos le ofrecía esta farsa que la falsa indigente se descuidó. Así pudo ser descubierta por un youtuber, que se decidió a exponerla.

El hombre la siguió hasta el estacionamiento de un McDonald’s en el que tenía aparcado su vehículo. Entonces se le acercó y comenzó a filmarla

“¿Cuánto has conseguido hoy? ¿Cuánto tienes en la bolsa?”, le increpa el hombre mientras la grababa con su celular. Inmediatamente la falsa indigente le dice que la deje en paz y lo amenaza con llamarle a la policía mientras pide ayuda en la ventanilla de un McDonald’s.

“Deja de robarle el dinero a la gente, no pidas limosna. Tienes auto, no eres una ‘sintecho’. Hay gente que realmente lo es y necesita ayuda”, agregó el hombre. Ante eso, la fémina alega que tiene una discapacidad, pero cuando le preguntan cuál, ella responde que no es su problema.

La mujer le dijo que se fuera y luego fue a pedir asistencia a los empleados de la tienda de comida rápida, que obviamente no la ayudaron porque ni siquiera había comprado nada allí. Finalmente, amenazó al camarógrafo. “Vas a terminar muerto por hacer esto”, le dijo.

Al día siguiente, la estafadora fue arrestada por la Policía. El video, que fue visto millones de veces en YouTube, probablemente le impedirá seguir engañando a la gente.

