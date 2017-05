Donald Trump se solidariza con Manchester y ofrece ayuda

El Grupo Estado Islámico se atribuyó el martes el ataque suicida en un concierto de Ariana Grande que dejó 22 muertos, mientras los jóvenes asistentes huían, algunos llevando las orejas de gatito características de la estrella pop y aferrando globos rosados.

Tras este atentado, varios líderes mundiales se han pronunciado, al igual que la propia artista, Ariana Grande quien dijo sentirse “Destrozada”.

La primera ministra, Theresa May, convocó a una reunión del comité de emergencia Cobra para evaluar el ataque, tras el que informó que las autoridades creen haber identificado al atacante suicida.

Un comunicado real firmado por la reina Isabel II fue difundido a través de las redes sociales. En el documento la monarca destacó su solidaridad con la familia de los fallecidos y heridos. “Sé que hablo por todos en expresar mi más profunda condolencia a todos los que han sido afectados por este terrible acontecimiento y especialmente a las familias y amigos de los que han muerto o han resultado heridos”.

La reina también dedicó parte de la misiva a las autoridades de rescate que participaron en el hecho: “quiero agradecer a todos los miembros de los servicios de emergencia, que han respondido con tanta profesionalidad y cuidado. Y me gustaría expresar mi admiración por el modo en que la gente de Manchester ha respondido, con humanidad y compasión, a este acto de barbarie”.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, utilizó su cuenta en Twitter para enviar un mensaje de solidaridad al pueblo británico tras el ataque:

We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. pic.twitter.com/X6fUUxxYXE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de mayo de 2017