Explosión en concierto de Ariana Grande en Inglaterra

Una explosión en el estadio Manchester Arena ha ocasionado la “muerte de varias personas” y ha herido a otras más según reporta la policía local en pleno concierto de la cantante estadounidense, Ariana Grande.

Los agentes de seguridad han acordonado la zona y han evacuado a los asistentes, además han pedido a las personas no acercarse al lugar de la tragedia.

Usuarios de redes sociales, asistentes en el evento han difundido imágenes y videos que muestran los momentos de pánico que se vivieron dentro del escenario.

“He oído una fuerte explosión. Han temblado los cristales de mi casa”, señaló un vecino que vive frente al Manchester Arena, según declaraciones citadas por el diario El País. “He visto a un montón de gente salir corriendo, a mucha policía con metralletas y dos personas heridas”.

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO

— Zach Bruce (@Zach_bruce) 22 de mayo de 2017