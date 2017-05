El “Gran Sismo” en el sur de California sería devastador

La sismóloga Lucy Jones, por más de 15 años, ha pintado el peor escenario posible de activarse un gran sismo en la famosa Falla de San Andrés.

Sus escenarios se esbozan con el fin de animar a funcionarios gubernamentales, empresas y todo otro miembro de la sociedad a prepararse para un gran terremoto, asegura la científica.

I’m not trying to terrify. I’m trying to inspire action that will prevent our scenarios from coming true. It’s in our power to change https://t.co/Hfp08eJukV

— Dr. Lucy Jones (@DrLucyJones) 23 de mayo de 2017