Interpol: Alerta roja para la detención del expresidente Ricardo Martinelli

Comparte 0 Comparte 1

El jefe de investigaciones judiciales de la policía de Panamá aseguró el lunes que Interpol elevó la alerta roja para la detención del expresidente Ricardo Martinelli, radicado en Estados Unidos, y al que la justicia solicita para que responda por acusaciones de espionaje político en el país centroamericano.

El director de la Dirección de Investigación Judicial, Marcos Córdoba, confirmó la noticia a The Associated Press aunque el organismo policial internacional no la había divulgado en su página de Internet.

La AP envió un correo electrónico a la sede de Interpol en París en busca de su versión pero no hubo respuesta de inmediato, mientras que el vocero del exmandatario en Panamá, Luis Eduardo Camacho, dijo que no daba validez a ese informe.

Las autoridades judiciales panameñas han pedido que Martinelli sea ubicado y detenido para que comparezca ante un juez en un caso por presunta interceptación de teléfonos y correos a más de un centenar de personas, entre opositores políticos, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y empresarios críticos a su quinquenio (2009-2014).

La justicia declaró a Martinelli en rebeldía en ese proceso y Panamá pidió en septiembre a Estados Unidos que lo extradite.

El exgobernante conservador y magnate de los supermercados salió del país en enero de 2015 justo cuando la Corte Suprema daba luz verde para que fuese investigado por presuntos actos de corrupción, a los que siguieron las acusaciones de espionaje.

Martinelli, de 65 años, ha dicho que es blanco de una persecución política por parte de su sucesor Juan Carlos Varela y que solo regresaría cuando se le garanticen sus derechos, aunque este fin de semana prometió a sus seguidores, desde Estados Unidos, que retornaría para participar en las elecciones de 2019. Sin embargo, él no puede por ley aspirar nuevamente a la presidencia en esos comicios./AP