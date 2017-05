La red social más perjudicial para los jóvenes

Comparte 2 Comparte 1

La Royal Society for Public Health en el Reino Unido reveló un estudio donde demuestra cuál es la red más perjudicial para la salud mental de los jóvenes, y no es Facebook, pero sí una de sus adquisiciones: Instagram

El estudio #StatusofMind que analizó a casi 1.500 jovenes develó cómo las redes sociales pueden afectar la salud mental y el bienestar de sus usuarios generando problemas como: depresión, ansiedad, trastornos de identidad personal e imagen corporal asociados con bulimia y anorexia, según cita la cadena CNN.

El impacto negativo que Instagram, la red social que encabeza la lista seguida muy de cerca por Snapchat, un poco más lejos Facebook y Twitter, afecta negativamente sobre todo a mujeres jovenes.

La red social Instagram atrae a las jóvenes a “compararse contra las versiones poco realistas, en gran medida curadas, filtradas y modificadas de la realidad”, dijo Matt Keracher, autor del informe.

Cómo afrontar el problema

El mismo estudio pide a las compañías dueñas de las redes sociales advertir a sus usuarios que las imágenes han sido retocadas digitalmente.

Esta sola alerta, según el estudio, ayudaría a combatir en los jóvenes los sentimientos deinsuficiencia y ansiedad.

“No les estamos pidiendo a estas plataformas que prohiban las ediciones o los filtros, sino que les hagan saber a las personas que las imágenes han sido alteradas para que los usuarios no tomen las imágenes como reales”, dijo Keracher.

No todo es malo

El informe de la Royal Society for Public Health concluyó que a pesar del impacto negativo en la imagen corporal, patrones de sueño y “FOMO” el sentido del miedo a perderse algo, (fear of missing out, en inglés ) la aplicación ayudó a muchos usuarios jóvenes a reafirmar su identidad y autoexpresión.

Sin embargo, “realmente queremos equipar a los jóvenes con las herramientas y el conocimiento para poder navegar en redes sociales no sólo de una manera positiva, sino de una manera que promueva una buena salud mental”, enfatizó Keracher.

