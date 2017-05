La versión de “Despacito” al estilo del arpa paraguaya

Comparte 1 Comparte 1

Luz Verón es una paraguaya cuyo talento especial es tocar el arpa de una manera espectacular.

De 2014 a principios de 2017, estuvo en Qatar, pero hace tres meses llegó a Dubai, en los Emiratos Árabes, para trabajar como arpista en un hotel de la ciudad.

“En mi repertorio no tenía esa música, pero un día me preguntaron por esa canción. Me pareció raro hacer una versión en arpa, pero lo hice y le gustó muchísimo a la gente. Estoy muy contenta e impresionada con lo que pasó con ese video”, le dijo Verón a CNN en Español.

¿De qué canción se trata? Sí, de aquel tema que suena en radios, buses, discotecas y todo lado: “Despacito” de Luis Fonsi.

Verón nació en el sur de Paraguay, y desde los 8 años empezó a tocar el arpa. Esta vez, su instrumento le sirvió para realizar un cover del popular tema.

Desde que Verón subió la versión a su canal de YouTube, ha acumulado cientos de miles de reproducciones.

“Está en mis planes subir más covers de esos y estoy muy contenta de lo que está pasando en mi carrera que está comenzando y sobre todo darle ese protagonismo al arpa paraguaya, que es muy distinta a todas las arpas”, afirmó Verón.

Es que claro, Verón tiene interpretaciones de temas como “When I was your man”, de Bruno Mars, y “Shape of You”, de Ed Sheeran, entre otros.