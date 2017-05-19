Los partidos de la fecha 15 del fútbol ecuatoriano

PARTIDO: U.CATOLICA vs. BARCELONA S.C.
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 21/05/2017
HORA: 12:00
CENTRAL : GUERRERO ALCIVAR GUILLERMO ENRIQUE
PARTIDO: INDEPENDIENTE DEL VALLE vs. MACARA
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 20/05/2017
HORA: 16:00
CENTRAL : LARA LEON DIEGO JEFFERSON
PARTIDO: L.D.U.QUITO vs. FUERZA AMARILLA S.C.
Ciudad: QUITO
Estadio: L.D.U.QUITO
FECHA: 20/05/2017
HORA: 18:30
CENTRAL : HIDALGO CARRIEL ANGEL FRANCISCO
PARTIDO: EL NACIONAL vs. C.S.EMELEC
Ciudad: QUITO
Estadio: OLIMPICO ATAHUALPA
FECHA: 21/05/2017
HORA: 16:00
CENTRAL : ESPINEL ESPIN VINICIO EDUARDO
PARTIDO: RIVER PLATE vs. CLAN JUVENIL
Ciudad: GUAYAQUIL
Estadio: CHRISTIAN BENITEZ
FECHA: 20/05/2017
HORA: 16:15
CENTRAL : ESPINEL MENA JOSE LUIS
PARTIDO: DELFIN S.C. vs. D.CUENCA
Ciudad: MANTA
Estadio: JOCAY
FECHA: 21/05/2017
HORA: 12:00
CENTRAL : PONCE MANZO OMAR ANDRES