Los privilegios que los miembros de la Mara Salvatrucha tienen en la cárcel

Las autoridades de Honduras decidieron el traslado de 773 presos que eran miembros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 a otro centro de detención de máxima seguridad.

El motivo del traslado de estos presos responde al escape exitoso que 18 maras lograron del centro penitenciario el pasado 11 de mayo.

Según el portal RT, ” Una vez completado el traslado, las imágenes de las ‘celdas’ que dejaron los pandilleros en el Centro Penitenciario Nacional de Támara han dejado boquiabiertos a más de uno”.

En Honduras los reos viven en condiciones infrahumanas por la sobrepoblación de los centros penitenciarios, pero al parecer los miembros de las maras, las pandillas más violentas del país, tienen privilegios en sus celdas.

Las fotos revelan las comodidades en las que vivían los miembros de las Mara Salvatrucha y Barrio 18. Dos grupos responsables de la mayoría de los actos de violencia y delincuencia en el país centroamericano.

Inside the 'luxury' Honduras prison where notorious gang members were allowed to play video games on 52-inch TVs i… https://t.co/Kcgcle0VZE pic.twitter.com/9EfvlbuLa9

— Mama Ugo's Blog (@Mama_Ugo) May 18, 2017