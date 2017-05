Pastor de Zimbabue ‘llama’ a Dios en pleno sermón

Paul Sanyangore es un predicador de Zimbabue que se hizo famoso gracias a un don que, según él, solo él tiene, hablar con Dios.

La Iglesia Internacional de los Ministerios de la Victoria Mundial es la que Sanyangore administra y sus fieles lo siguen y le creen todo lo que él dice. Entre muchas otras cosas afirma que tiene “línea directa con el cielo”.

“Tengo un canal directo, en realidad tengo su número y puedo llamarle cuando haya una necesidad”, dice con el celular en la mano en medio de los fieles que asisten a los eventos de Sanyangore.

En el más reciente evento, Sanyangore ‘llamó’ a Dios. “Hola, ¿el el cielo? Tengo una mujer aquí, ¿qué tienes para decirle?” dice el predicador y de inmediato el ser supremo reveló datos sobre la mujer que habían elegido.

“Dijo que debemos rezar por sus chicos, por los dos. Dice que uno es epiléptico, el otro es asmático. Dios me pide que te diga que tu historia ha cambiado” expresó el predicador. Los críticos del religioso sostienen que al otro lado de la línea estaba una persona que conocía todos los datos sobre la mujer elegida.

Según RT, ” Ante los cuestionamientos, el pastor respondió que tiene “instrucciones en el teléfono sobre qué hacer o decir”. “Si los cielos hablaron a Abraham ¿por qué no nosotros? Ustedes son de poca fe y la gente siempre tendrá dudas””.

El polémico pastor quiere lanzar un canal en internet meses después de ser criticado por dar de beber insecticida a sus fieles.

Prophet Rufus Phala of AK Spiritual Christian Church in Makgodu, Limpopo, make his church members drink Dettol pic.twitter.com/iJg7IB2nvf

— Haki Ngowi (@Hakingowi) December 9, 2016