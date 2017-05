Perito brasileño asegura que grabación que involucra a Temer en caso de corrupción es “inservible como prueba” contra el mandatario

Comparte 0 Comparte 1

El perito brasileño Ricardo Molina, contratado por los abogados del presidente Michel Temer, aseguró este lunes que la grabación de la conversación entre el empresario Joesley Batista y el mandatario es “inservible como prueba” y que el audio “está lleno de agujeros”.

En una rueda de prensa Molina explicó que el audio que involucra al presidente en un escándalo de corrupción, es de mala calidad y que la grabación presenta interrupciones, por lo que según como el perito considera, no se puede decir si fue editado o no antes de ser entregado a la Fiscalía.

“La grabación debería haber sido considerada inservible desde el primer momento. Y así lo sería, si apareciera en un caso sin las connotaciones políticas que aquí prevalecieron”, explicó Molina.

“No puedo decir si fue editado o no, por la razón muy simple de que no es posible escuchar, durante la mayor parte del tiempo, lo que dice el presidente”, aseguró el experto, para quien “en una situación normal, esta grabación nunca sería aceptada como prueba. No existe prueba más o menos buena. O es buena o no sirve”.

La Fiscalía utilizó el audio para solicitar a la Corte Suprema la apertura de una investigación en contra de Temer, que fue aceptada.

Recientemente los abogados del presidente Temer habían anunciado que el mandatario desistió del recurso que había presentado el sábado, en donde le solicitaba al Tribunal Supremo que fuera suspendida la investigación en su contra, con el fin de apresurar una solución para el lío jurídico y contratar un informe técnico particular que analizara el audio.

El escándalo que envuelve al presidente Temer en el caso de corrupción desde la semana pasada, ha generado una crisis no solo política, sino económica en Brasil tras la incertidumbre que queda en el país por un posible juicio político contra el mandatario que podría provocar su destitución.

Fuente: NTN24