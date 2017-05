Político sueco propone un alto en la jornada de trabajo para tener sexo

Comparte 2 Comparte 1

Per-Erik Muskos, dirigente socialdemócrata sueco, hizo una propuesta para que las autoridades de lo laboral la tomen en cuenta en la ciudad de Overtornea.

La propuesta que Muskos consistía en dejar una hora libre para que los trabajadores pudieran aprovechar ese tiempo para tener sexo.

Según el portal RT, “Muskos pretendía de esta forma aumentar la tasa de natalidad. Sin embargo la resolución fue rechazada la semana pasada por el Consejo de la ciudad, integrado por 31 miembros”.

Las autoridades rechazaron la propuesta de Muskos con el argumento que no se estaba tomando en cuenta a los solteros y a quienes no apetecían tener relaciones sexuales. También se consideró que no se puede detener la jornada de trabajo para todas las actividades del ser humano.

“Una actividad de amor con tu amado debería llevarse a cabo en tu tiempo libre, no durante las horas pagadas de trabajo”, dijo Tomas Mortberg, integrante del Consejo.

Las estadísticas de la ciudad sostienen que el bajo índice de población en Overtornea no se debe a la falta de actividad sexual, sino a que los jóvenes salen del pueblo en busca de nuevas oportunidades en las ciudades más grandes.

