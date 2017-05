Publican video secreto del entrenamiento de Hillary Clinton para evitar los abrazos de Trump

Philippe Reines, estratega del Partido Demócrata de EE.UU, trabajó con Hillary Clinton durante la campaña electoral del año pasado.

El funcionario demócrata publicó un video en el que se ve a Hillary Clinton ‘entrenando’ cómo evitar un posible abrazo de Donald Trump.

Según el portal RT, ” En estas imágenes filmadas el 24 de septiembre de 2016, dos días antes del primer debate presidencial entre ambos candidatos, se aprecia cómo Clinton y un hombre que hace las veces de Trump entran en la sala”.

Clinton hace una maniobra para evitar el abrazo del hombre que hace las veces de su contrincante en las elecciones del año pasado.

“Solté una carcajada cuando vi este video esta mañana. Espero que le alegre el día”, publicó la misma Hillary Clinton en su cuenta de Twitter.

Not easy to avoid the unwanted Trump hug, sometimes it even takes practice…

A favorite moment from debate prep (9/24/16): pic.twitter.com/JAAHaqKFoa

— Philippe Reines (@PhilippeReines) May 19, 2017