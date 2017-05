Revelan la prohibición más importante del Estado Islámico a sus militantes

La organización yihadista Estado Islámico (EI) hizo oficial una prohibición hacia sus militantes en todo el mundo, según SITE Intelligence Group.

SITE, que monitorea la actividad yihadista en Internet, tuvo acceso a un documento en el que se detalla que los militantes del EI tienen prohibido el uso de las redes sociales, porque podrían publicar de manera accidental detalles como su ubicación.

Según el portal RT, ” Varias regiones sirias e iraquíes están bajo el control del EI desde 2014. El viernes pasado, se conoció que el grupo terrorista sufría una grave crisis de recursos económicos, lo que ha hecho que muchos de sus combatientes extranjeros abandonen sus filas”.

1) Internal doc from #ISIS' “Delegated Committee” prohibits fighters from using social media as enemies use it to “penetrate [ISIS’] ranks” pic.twitter.com/VjJQETJ6ZN

— Rita Katz (@Rita_Katz) May 22, 2017