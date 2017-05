Rodrigo Paz confirma la salida de varios jugadores de Liga de Quito

Comparte 0 Comparte 1

La crisis futbolística que vive Liga de Quito preocupa a propios y extraños. Así, los directivos ya planean lo que será el segundo semestre del club.

En diálogo con radio La Deportiva, Rodrigo Paz dio nombres de los jugadores que no continuarán en Liga, y adelantó que se buscará reforzar varias posiciones.

Otra medida de alcance inmediato ha sido la retención del sueldo de los jugadores hasta que el plantel tenga una mejoría.

Al respecto, afirmó que los jugadores no comentaron sobre esta medida: “Nunca dicen nada, son ciegos, sordos y mudos. No converso con ellos, me reuní el miércoles pasado y les advertí de las consecuencias que podrían pasar”, afirmó Paz.

Sobre los jugadores que no continuarán dijo que se trata de Felipe Rodríguez, Rubén Olivera, Fernando Hidalgo y Fernando Guerrero, quienes finalizarán su relación con Liga al finalizar la primera etapa.

Por otra parte, el portero Daniel Viteri dejaría el equipo al final del año.

De igual forma, Paz indicó que hay un problema en Liga que no logran identificar. “Los jugadores llegan de otros equipos a Liga y se achican. Van jugadores a otros equipos y se destacan”.