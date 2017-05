Toño Valencia y compañía se llevan la UEFA Europa League

La final de la UEFA Europa League se jugó en Estocolmo, Suecia, entre el Ajax de Holanda y el Manchester United de Ingateraa.

El Club de Mourinho, en el que milita Antonio Valencia, llegó a Estocolmo con el fin de llevarse la Europa League tras una campaña tibia en la Premier de Inglaterra.

A los 17 minutos del partido Paul Pogba disparó desde fuera del área, el balón se desvió en un zaguero del Ajax y descolocó al portero, lo que permitió que el balón ingrese al arco y marcar la primera del partido.

Cuando el cronómetro marcó 3 minutos del segundo tiempo, Fellaini puso la segunda para los ingleses con un cabezazo que conectó tras un tiro de esquina.

Con este resultado Manchester United es campeón de la UEFA Europa League y Luis Antonio Valencia es el primer ecuatoriano en llevarse el título en una competición europea internacional.

Los medios internacionales reportan que este sería el último partido de Wayne Rooney, quien ingresó al minuto 91 y se puso la banda de capitán, que Antonio Valencia, le entregó de manera voluntaria.

