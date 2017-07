El video de Simone Biles bajo los efectos de la anestesia del que todo el mundo habla

La gimnasta Simone Biles, ganadora de cuatro medallas de oro en los juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, publicó en sus redes sociales un video en el cual se muestra bajo los efectos de la anestesia, tras salir de una intervención odontológica para sacarse las llamadas ‘muelas del juicio’.

En el video que se volvió viral en redes sociales, se muestra la divertida reacción de la deportista moviendo sus brazos, diciendo palabras poco entendibles y causando gracia a los que la acompañaban al momento de despertarse.

La joven atleta de 20 años compartió el video en su cuenta de Twitter afirmando, “adiós muelas del juicio, al menos puedo estar en casa y ver algunos programas de televisión. ¡Tengo un video divertido para ustedes sobre esto!”.

Luego publicó el video diciendo, “no tengo palabras, ¡espero que se rían!”.

uhm here it is, I honestly have no words! 😂 Enjoy!!!!! Hope it makes you laugh!!!! pic.twitter.com/DP5QsC7C7C

— Simone Biles (@Simone_Biles) 27 de julio de 2017