Policías arrestan a modelo y la hacen bailar ante otros detenidos

Un verdadero escándalo se ha generado alrededor de la Policía de Cali, en Colombia.

Las autoridades policiales investigan cuáles fueron los motivos que llevaron a un grupo de gendarmes a cometer abusos contra una modelo que había sido detenida.

Según la denuncia, Katherine Martínez, quien trabaja como modelo y porrista del club América, fue detenida por los oficiales luego de haber protagonizado un altercado en la vía pública mientras estaba en estado de ebriedad.

Ella fue llevada esposada a la estación policial, donde comenzó el denigrante trato.

¿Qué pasó?

“Se presenta una discusión entre amigos y llegó la Policía”, relató la modelo en declaraciones a BLU Radio. “Ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show”, agregó.

La acción fue grabada y el video difundido posteriormente. Martínez dijo que accedió a los pedidos de los oficiales al estar bajo los efectos del alcohol.

Tras la publicación del video, ella se presentó en la fiscalía para denunciar a los policías: “Que los responsables paguen por las consecuencias que me han provocado”, indicó.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, Hugo Casas, ha afirmado que se investiga el hecho que podría llevar acciones penales contra los responsables.