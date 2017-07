Rebbeca Crookshank denunció abuso sexual cuando fue soldado

Comparte 0 Comparte 0

Rebbeca Crookshank denunció el abuso sexual del que fue víctima en 2001 cuando era la única mujer en un escuadrón británico de soldados en las Islas Malvinas.

Según las declaraciones de Rebbeca, el acoso empezó el primer día, cuando llegó al lugar de servicio y sus compañeros la recibieron con las nalgas al aire.

El portal RT reporta que, “En las imágenes se observa cómo sus compañeros colocaban a la mujer en posiciones de carácter sexual, mientras era rodeada de soldados completamente desnudos con apenas un guante cubriendo sus genitales”.

Medios internacionales publicaron las imágenes del acoso y el abuso del que la exrecluta fue víctima, solo por ser la única mujer en grupo de soldados.

Rebbeca Crookshank reveló también un video en el que se escucha a los soldados hablar sobre sus órganos reproductores, mientras la mujer intentaba grabar a su mascota.

“Esa noche ellos me obligaron a hacer varias cosas que yo no quería hacer, a pesar de que estuve en todo momento vestida, estaba en pánico, había una oscuridad total y yo no sabía lo que me podía pasar”, reveló Rebbeca Crookshank.

Según datos de Daily Mail las mujeres soldado son víctimas de acoso sexual al menos dos veces a la semana.

Shocking photos show female RAF recruit being tossed in the air by a gang of naked men during horrific initiation https://t.co/lzpkIxSNtt — The Sun (@TheSun) July 31, 2017

Fuente: RT