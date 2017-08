’13 Reasons Why’ tendrá nuevos personajes

La exitosa serie de Netflix ’13 Reasons Why’ contará con nuevos talentos, según lo informó la compañia de streaming e incluso dieron detalles de los mismos.

Mackenzie, interpretada por Chelsea Alden, es la hermana de Cyrus, una chica inteligente y artística, quien no tiene miedo de decir lo que piensa.

El actor Ben Lawson interpretará a Rick, un coach de béisbol muy querido en Liberty High.

Jackie, interpretada por Kelli O’Hara, es una inteligente, cariñosa y apasionada abogada para las víctimas del bullying.

Chloe, será la chica bonita y la nueva capitana de las porristas de Liberty High, personaje que interpretará Anne Winters.

La actriz Samantha Logan interpretará a Nina, una estrella de la pista y misma que esconderá un terrible secreto.

Y por último, Allison Miller dará vida a la inteligente y ambiciosa Sonya.

