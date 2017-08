Anna Faris admite que cometió un error en su matrimonio

Comparte 2 Comparte 1

Hace poco los actores Anna Faris y Chris Pratt, quienes llevaban ocho años de matrimonio, anunciaron su divorcio a través de un comunicado en sus redes sociales, pese a esto ninguno quiso dar a conocer los motivos de la separación.

Pero recientemente la protagonista de Scary Movie dio declaraciones acerca de su ruptura por medio de un postcast en el sitio “Unqualified Show” asegurando que su principal error fue no darse cuenta que la relación estaba mal y que se mantuvo sin hacer nada.

Además dijo “La vida es muy corta para estar en una relación donde no te sientes completamente bien, alguien no te apoya o te valora por completo”, también agregó “no tengas miedo de sentirte independiente si las cosas no están bien”.

Y aprovechó para decir a sus fanáticos que está agradecida por el apoyo incondicional que le han brindado y afirmó estar tranquila con la decisión tomada.

Fuente: 24horas.cl