Así se protegen las hormigas rojas del huracán Harvey

La tormenta tropical Harvey que llegó a Estados Unidos no es un problema para las hormigas rojas de fuego.

Ellas tienen su propio método para afrontar desastres naturales, el cual consiste en agruparse en colonias flotantes.

Algunos de los damnificados se dieron cuenta de lo que hacían las hormigas y enseguida empezaron a compartir imágenes en las redes sociales.

Integrantes del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos realizó un estudio en el cual confirmaron que las hormigas rojas de fuego se unen ya que poseen unas almohadillas adhesivas al final sus patas.

It looks like dirt, but it’s ACTUALLY FUCKING ANTS. GODDAMN HARVEY COULDN’T YOU AT LEAST KILL THE FUCKING FIRE ANTS? #HurricaneHarvey pic.twitter.com/3zQMTtq9f3

— Robert Junior Jr. (@RobertJuniorJr) 28 de agosto de 2017