¡ATENCIÓN! Carlos Pareja Yannuzzelli se entregará a la justicia

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, anunció que Carlos Pareja Yannuzzelli se entregará a la justicia.

Moreno indicó, a través de redes sociales, que la lucha contra la corrupción continúa. En ese sentido, resaltó que Pareja Yannuzzelli “se entregará para responder por sus acusaciones, comprometiéndose a colaborar con la justicia”.

Y agració el compromiso del Presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, por la lucha contra la corrupción al haber actuado como intermediario en la entrega de “Capaya”.

La lucha contra la corrupción continúa 1/3 — Lenín Moreno (@Lenin) August 11, 2017

En pocos minutos se entregará Carlos Pareja Yannuzzelli para responder por sus acusaciones, comprometiéndose a colaborar con la justicia 2/3 — Lenín Moreno (@Lenin) August 11, 2017

Agradezco compromiso de Pdte. de Asamblea @ppsesa en la lucha contra la corrupción al actuar como intermediario en entrega de Capaya 3/3 — Lenín Moreno (@Lenin) August 11, 2017

Correa emite su versión en redes

A través de redes sociales, el exmandatario Rafael Correa emitió su pronunciamiento luego del anuncio de la entrega de “Capaya”.

Correa indicó: “¡Qué bueno que se entregue Capaya! ¿Por qué con nosotros huyó y ahora se entrega? ¿Será que sabía que con nosotros no tendría impunidad?…

desde cuándo el presidente de la Asamblea es “intermediario” para estas cosas? ¿Por qué Capaya no contactó, digamos, al ministro del Interior? ¿Desde cuándo un corrupto prófugo que se entrega, es “lucha contra la corrupción”? ¿No será que se le ofreció, como me lo pidió a mí, que no acusen a miembros de su familia, claramente implicados en corrupción? Veremos. A estar atentos. Si hubo algún acuerdo, lo debe conocer el pueblo ecuatoriano”.