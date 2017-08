Autoridades de España retiran su apoyo a Maluma

Comparte 0 Comparte 1

Las autoridades de Tenerife, España, como muestra del rechazo al maltrato femenino decidieron retirar su apoyo económico a la presentación del cantante colombiano Maluma.

Esto debido a que se le acusó de ser “misógino y machista” por la letra de su canción ‘4 Babys’. Las autoridades lo hicieron tras recibir quejas de una usuaria de Twitter, quien cuestionaba ese tipo de shows. Inmediatamente el presidente del cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, no dudo en responder que “Pues si quieres que te diga la verdad, no me parece nada bien. Hay que retirar el apoyo a este concierto aunque la cantidad que demos sea pequeña”.

Aunque los intentos para que se cancele el concierto no han sido suficientes, ya que la empresa que patrocina al cantante asumirá todos los gastos.

Fuente: NTN24