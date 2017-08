Barcos: “Vi un tuit que decía que me iban a expulsar”

Comparte 2 Comparte 0

La polémica luego del partido entre El Nacional y Liga Deportiva Universitaria se ha instalado, sobre todo luego de las declaraciones de Hernán Barcos.

El delantero de los albos ha causado polémica al afirmar que “antes del partido vi un tuiter que decía que me iban a expulsar pero dije ‘no creo que pase esto’, no me expulsan nunca, pero bueno así es el fútbol ecuatoriano”.

Barcos salió expulsado por una acción que derivó en codazo de Rinson López. Al ver la tarjeta roja, el ariete albo no podrá jugar contra Barcelona Sporting Club en el estadio Rodrigo Paz.

“Son cosas que pasan, hay un partido importante el viernes y eso influye”, afirmó el delantero.

Hernan Barcos asegura que en la mañana recibió un Twitter en el que le indicaban que hoy le iban a expulsar ante @elnacionalec pic.twitter.com/xYmds5JLXq — Johanna Calderón (@johacalderon7) August 21, 2017