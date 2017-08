Chris Brown explica por qué agredió a Rihanna

Comparte 2 Comparte 1

En 2009, el cantante Chris Brown protagonizó un terrible hecho por el cual fue catalogado como una persona violenta que es capaz de agredir a mujeres. En específico golpeó a la que en entonces era su pareja sentimental, la exuberante Rihanna.

A ocho años del incidente, el cantante trató de explicar lo que sucedió aquella noche en un documental titulado ‘Chris Brown: Welcome to my life’ asegurando que los dos estaban en la fiesta de Clive Davis previa a la celebración de los Grammy cuando una mujer con la que él había dormido a comienzos de su relación se les acercó, lo cual molestó a Rihanna.

Más tarde, ella revisó los mensajes de su celular y vio un mensaje de esa persona, se molestó más y empezó a gritarle y a pegarle, “recuerdo que trató de patearme, pero luego le pegué, con el puño cerrado, le pegué un puño. Le rompí el labio. Cuando lo vi, quedé en shock”, relató Brown.

Dijo que luego que Rihanna le empezó a escupir sangre en la cara, él se enfadó y paró, Rihanna pretendió lanzar las llaves del carro y cuando él fue a buscarlas ella gritó “ayuda, está tratando de matarme”.

Un fragmento del documental fue divulgado recientemente en Facebook, y ya cuenta con más de 12 millones de reproducciones.

Fuente: NTN24