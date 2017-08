Cochinillo con dos cuerpos y ocho patas nació en China

Un cochinillo mutante nació en Linyi, China, y las fotografías que le sacaron cuando vieron lo extraño y chocante de su aspecto se volvieron virales.

Medios internacionales describieron al cochinillo como un animal que vino al mundo con dos cuerpos y ocho patas.

Según el portal RT, “Gao Baiqi, dueño de la granja en donde nació el animal, dijo que, a pesar de las deformaciones, el resto de los órganos del animal parecían normales. “Preparé leche y quería alimentarlo, pero murió a los pocos minutos”, cuenta el granjero”.

El granjero no sabe cuál es la razón de las deformaciones y mutación del cochinillo, pero sostiene la hipótesis de que la división celular del embrión falló y se produjo un extraño caso de siameses.

'Mutant pig' with two bodies and eight legs born on farm. https://t.co/CpVRMFAtg6 pic.twitter.com/epT5qn8YCj

— LADbible (@ladbible) August 14, 2017