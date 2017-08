Coldplay dedica canción a damnificados por la tormenta ‘Harvey’

La banda británica Coldplay compusó y dedicó la canción ‘Houston’ a los damnificados del huracán Harvey, la melodía fue interpretada por única vez en un concierto en la ciudad de Miami.

Chris Martin, vocalista de la agrupación, aseguró que la canción fue creada porque la banda “creció amando a la música country y es lo que pensamos cuando vamos a Texas”. Además, agregó que la lírica sería únicamente interpretada durante ese concierto en particular.

Parte de la letra de la melodía dice “Estoy soñando en cuando vuelva a Houston, estoy soñando con ese lugar tan especial, estoy soñando en cuando Houston no tenga problemas, en esa ciudad donde te envían al espacio”.

La banda tuvo que cancelar uno de sus conciertos en Houston debido al aterrador fenómeno natural que llegó el sábado a dicha ciudad.

“Realmente queríamos tocar esta noche, pero sentados aquí todos juntos viendo las noticias sobre la tormenta sentimos que no podemos pedirle a nadie que ponga su seguridad en peligro”, aseguró la banda por medio de una publicación en su cuenta de Twitter.

A special song for Houston from last night’s show.

R42https://t.co/3J5e6gvdtm

— Coldplay (@coldplay) 29 de agosto de 2017