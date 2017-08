Conoce a la gemela de Jénnifer López

La fisiculturista Janice Garay se ha convertido en sensación en instagram debido a su parecido a la cantante JLO. Pero el parecido es a nivel de rostro.

En cuanto a cuerpo, la supuesta “gemela” es más musculosa y esto ha enloquecido a los fanáticos.

Garay actualmente vive en Texas, Estados Unidos, por lo que algunos fanáticos han pedido un encuentro entre las dos.

Se desconoce el origen de la fisicoculturista, aunque muchos creen que es latina por sus rasgos físicos.

Janice suele subir fotos en el gimnasio y en competencias, aunque últimamente ha posteado imágenes donde se compara con la cantante.

Los mensajes por parte de los fans de JLO y de la misma Janice Garay no se han hecho esperar.

Who needs Jenny from the block when you have @JayFromHouston? One @JLo doppelganger is breaking the internet https://t.co/El05FCwRKW pic.twitter.com/FNC3sUpkEB

— ABC13 Houston (@abc13houston) 3 de agosto de 2017