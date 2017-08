Corte Nacional de Justicia impone prohibición de salida del país a Jorge Glas

Comparte 0 Comparte 1

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador impuso hoy al vicepresidente Jorge Glas la medida cautelar de prohibición de salida del país para garantizar la investigación penal en relación con el caso Odebrecht, informó la Fiscalía.

La restricción se tomó “considerando que, durante el desarrollo de la fase preprocesal y procesal penal, ha acudido a todos los llamados realizados por la Fiscalía General del Estado”.

El Juez Nacional Miguel Jurado acogió el pedido del Fiscal General y ordenó la prohibición de salida del país al vicepresidente Jorge Glas. — Freddy Paredes (@fparedes_) 29 de agosto de 2017

La decisión fue tomada por un juez de la Corte Nacional en la “audiencia de vinculación” (fase de investigaciones) de una decena de sospechosos a los que la Fiscalía considera presuntamente responsables de un delito de “asociación ilícita” en la adjudicación de contratos a la empresa brasileña Odebrecht.

En el proceso la Corte también aceptó las siguientes medidas cautelares propuestas por la Fiscalía:

1. Con relación a los procesados: Carlos P., Ramiro C., Diego C., Alexis A., Freddy S., Ricky D., sustentando en que en la investigación existen elementos de convicción que determinan su participación en la asociación delictiva, esencialmente el haber recibido dinero por los actos de corrupción; el juez autorizó las medidas cautelares de prisión preventiva contra los seis implicados, además solicitó a la Interpol y Policía Judicial la localización y captura de los mencionados. En cuanto a Carlos P., y Ramiro C., el juez aceptó la medida cautelar sustitutiva de arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, ambos son personas de la tercera edad.

2. Con relación a Jose C., Simoes P., Ricardo V., Mauricio G., al ser exfuncionarios de la empresa Constructora Norberto Odebrecht S.A., con la que la Fiscalía General del Estado firmó un Acuerdo Marco de Cooperación Eficaz, que ha servido como fuente de información para recabar elementos investigativos, y al amparo del artículo 494 del COIP que señala que las medidas cautelares deben ser adecuadas para garantizar el éxito de las investigaciones, el juez aceptó no adoptar ninguna medida cautelar en contra de los procesados.

3. Con relación a Jorge G., el Fiscal solicitó la medida cautelar de prohibición de salida del país, como medida suficiente para garantizar su inmediación procesal en la investigación penal, considerando que, durante el desarrollo de la fase preprocesal y procesal penal, ha acudido a todos los llamados realizados por la Fiscalía General del Estado, y al ser Vicepresidente Constitucional de la República, se requiere que tenga el pleno uso de su derecho de movilidad y desplazamiento dentro del país, además que, por el cargo que ostenta, cuenta con un cuerpo de seguridad permanente por personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Efe