Demi Lovato se corona como la reina del verano y estrenó el video de su tema ‘Instruction’, luego de su aún famoso Sorry Not Sorry.

La cantante y actriz se luce con movimientos sensuales y acordes con su música en alguna parte de Los Ángeles.

Este tema producido en colaboración con el productor Jax Jones, y la rapera Stefflon Don, ya cuenta con un millón 700 mil de reproducciones.