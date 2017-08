Donald Trump lanza nueva advertencia a Norcorea

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó este viernes en la mañana una nueva advertencia a Corea del Norte.

“Las soluciones militares están preparadas, en su lugar y cargadas, si corea actúa imprudentemente. Con suerte Kim Jong-un encuentre otro camino”, dijo el mandatario.

Así, el mandatario de EE.UU. subió el tono del mensaje a Pyongyang diciendo que la advertencia que hizo en días pasados de que Corea del Norte recibiría “fuego y furia” quizás no fue suficiente.

“Quizás no fue lo suficientemente fuerte”, dijo Trump en su club de golf en Bedmister, Nueva Jersey.

La tensión entre los dos países ha ido creciendo en las últimas semanas.

En el centro de la tormenta geopolítica está Guam, una pequeña isla territorio de EE.UU. que Corea del Norte ha amenazado con atacar.

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017