Donald Trump miró directamente al sol durante el eclipse

Hoy se registró el que la NASA calificó como el Gran Eclipse Americano, que pudo ser visto en todo el territorio de Estados Unidos, algunas partes de Centro América e incluso América del Sur.

Todos estuvieron pendientes del evento, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien compartió el momento junto a su esposa.

Pero lo que llamó la atención de los internautas y medios de comunicación internacionales, fue la omisión que Trump hizo a la recomendación de los expertos de npo ver directamente en sol sin un par de gafas especiales.

Según RT, ” Las redes sociales no tardaron en hacerse eco del hecho, burlándose de Trump por haber hecho lo que científicos y optometristas han advertido durante semanas”.

Hey, our President may have irreparably damaged his retinas? #eclipse pic.twitter.com/aZdfOGVuUi

— Paul F. Tompkins (@PFTompkins) August 21, 2017