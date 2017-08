Comparte 0 Comparte 0

Hanna Montana fue la serie que lanzó a la fama a Miley Cyrus por su papel protagónico y a Emily Osment, que encarnó a la mejor amiga de la cantante.

El papel de Emily se llamaba Lily y era la mejor amiga de Hanna Montana en la serie. Ahora, Emily Osment tiene 25 años y continúa con su carrera en el mundo del espectáculo.

La rubia actriz participó en producciones de televisión como ‘Life With Boys’ o películas como ‘CyberBully’ o ‘All you need is love?’

