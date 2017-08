Encuentran restos humanos en el interior de un caimán

En la localidad Tocantins, Brasil, los lugareños hicieron un espeluznante encuentro en el interior de un caimán.

El animal, de cuatro metros de largo, fue visto por los residentes de la localidad, quienes notaron que su vientre era desproporcionado en relación a su cuerpo, por lo que decidieron capturarlo.

Los residentes sospechaban que el animal comió a Adilson Bernardes de Oliveira, quien desapareció el pasado 28 de julio.

Según el portal RT, ” Del estómago del reptil fueron recuperados huesos, carne y cabello que fueron enviados a un laboratorio forense para su análisis. Finalmente este martes la Secretaria de Seguridad Pública de Tocantins confirmó que los restos son humanos”.

Sin embargo aún no se puede confirmar si los restos pertenecen a Adilson.

