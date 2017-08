Estas podrían ser las características del iPhone 8

El mundo entero está expectante ante la proximidad del lanzamiento del nuevo iPhone 8.

La empresa Apple, responsable del desarrollo del iPhone 8, al parecer estaría trabajando en un detector facial de seguridad y para eliminar el botón de inicio.

Según RT, “Apple liberó en la Red, probablemente por error, un microprograma (‘firmware’) de su altavoz inteligente HomePod que podría revelar ciertos secretos del nuevo modelo iPhone 8, informa el portal ‘The Verge'”.

Los amantes de la tecnología y expertos trabajaron en descifrar los datos que se filtraron por HomePod y encontraron varios códigos BKFaceDetect’ que podría dar una pista sobre las nuevas características del dispositivo, como un detector de caras a través de tecnología infrarroja.

Cuando llegue el Otoño a Estados Unidos, Apple hará la presentación oficial de iPhone 8, que al parecer no contará con el botón de inicio, pues en otra filtración se veía el probable aspecto del dispositivo.

I can confirm reports that HomePod’s firmware reveals the existence of upcoming iPhone’s infra-red face unlock in BiometricKit and elsewhere pic.twitter.com/yLsgCx7OTZ

— Steve T-S (@stroughtonsmith) July 31, 2017